Встречался ли Джеффри Эпштейн с Владимиром Путиным / © Associated Press

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть агентом Кремля. Новое шоу Covert Connections анализирует почти три миллиона документов из последней части файлов Эпштейна, ища подтверждения этих утверждений.

В расследовании Daily Mail говорится об этом.

Журналисты исследовали, мог ли Эпштейн организовывать операции honeytrap для российской разведки — метод шпионажа по получению компромата на влиятельных лиц.

Согласно данным анонимных источников в разведке, Эпштейн мог быть агентом Кремля.

Уплыло новое лицо в расследовании

Особое внимание в расследовании уделили бывшему высокопоставленному должностному лицу и выпускнику академии ФСБ Сергею Белякову, который долгие годы поддерживал связь с Эпштейном. Согласно документам Министерства юстиции США, имя Владимира Путина упоминается более 1000 раз в переписке между Эпштейном и Беляковым, что свидетельствует о постоянных попытках финансиста организовать встречу с российским президентом.

«Файлы демонстрируют многочисленные попытки Эпштейна выйти на Путина», — говорится в заявлении журналистов.

В 2013 году Эпштейн даже обращался к тогдашнему генеральному секретарю Совета Европы Торбьерну Ягланда с просьбой помочь организовать встречу с Путиным, предлагая собственные решения по экономическим приоритетам России. Другие западные деятели, в том числе японский предприниматель Джои Ито, также были вовлечены в попытки наладить контакт, однако состоялась ли прямая встреча, остается неизвестно.

После аннексии Крыма Россией 2014 года и введения санкций Эпштейн, вероятно, использовал Белякова как «мост» в обособленные круги власти Кремля.

Беляков оказался на пересечении государственного бизнеса и разведки. Его опыт в ФСБ и экономической политике делал его идеальным посредником», — объяснил журналисты, которые исследовали вопросы.

Переписка показывает, что даже бывший премьер Израиля Эхуд Барак обращался к Белякову от имени Эпштейна с целью организовать встречу с Путиным. Однако доказательств того, что встреча прошла, нет. Есть только задокументированные попытки.

Что известно о деле Эпштейна

Напомним, многие интервью ФБР по делу покойного миллионера Джеффри Эпштейна отсутствуют в открытом доступе документов, обнародованном Министерством юстиции США. В частности, нет трех интервью с женщиной, обвинившей американского президента Дональда Трампа в сексуальном насилии.

Добавим, что раньше тоже говорилось, как покойный американский финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн в течение многих лет пытался организовать личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщалось в Bloomberg.