"Встречайте, россияне, новую элиту": Пригожин одобрил отдых своих детей во время "бахмутской мясорубки"

Дети террориста в компании таких же военизированных друзей ели вермишель быстрого приготовления с майонезом и пели гимн о так называемой элите.

Руководитель российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на упреки в отдыхе своих детей в Карелии под песни об "элите" в разгар "бахмутской мясорубки".

Видео вечеринки с участием младших Пригожиных обнародовал телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ", сообщает "Униан".

Главарь подтвердил, что материалы действительно собраны во время отдыха его детей в Карелии летом 2022 года. Их якобы похитил "специальное киберподразделение минобороны РФ" из аккаунта одного из друзей сына Пригожина Павла.

"Давай гимн... Ты просишь мелочь у общепита, ты ху*сос, а я — элита", — заявляли на видео дети Пригожина.Фото: скрин видео

Дети террориста в компании таких же военизированных друзей ели вермишель быстрого приготовления с майонезом и пели так называемый гимн.

"Давай гимн... Ты просишь мелочь у общепита, ты ху*сос, а я — элита", — заявляли на видео дети Пригожина.

Террорист согласился, что знает эту вечеринку потомков в Карелии и одобряет все, что увидел и услышал. Однако заявил, что о существовании видео и фото отдыха детей не знал. Однако, если бы знал раньше, то "слив бы их сам для того, чтобы ткнуть мордой зажравшуюся элиту, что оказывается мой сын "Доширак" в Карелии ест".

"Да, действительно, эта фотография сделана в Карелии, когда мой сын в июне-июле 2022 года туда ездил со своей сестрой и друзьями, и ели они "Доширак", да и корни варили. Ну, "Доширак", кому что не нравится... "Какие претензии? Бахмутская мясорубка началась 8 октября. Поэтому посмотрите, вы на заднем фоне видите выпавшие желтые листья или снег?", — прокомментировал Пригожин.

Тем временем главарь "вагнеровцев" Пригожин продолжает расшатывать путинский режим. Он якобы обратился в прокуратуру с просьбой расследовать "преступления", совершенные чиновниками РФ до и во время войны в Украине.

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