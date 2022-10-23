Встречают с хлебом и солью: в Беларусь продолжают прибывать российские военные (фото)

В Беларусь продолжают прибывать российские солдаты в рамках совместного развертывания войск двух стран.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь", — говорится в сообщении.

На опубликованных фото видно, что со встречи российские военных устроили настоящее действо. Армейцев страны-агрессора, убивающей гражданских людей, встречают с хлебом и солью.

Ситуация в Беларуси

Белорусский режим Лукашенко принимает участие в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

Недавно Лукашенко заявил о создании совместной с Россией группировки войск. В последние недели Россия активно опрокидывает в Беларусь свои войска. В стране также возросла военная активность: фиксируется перемещение техники, в частности, ЗРК С-300, а также боеприпасов с Дальнего Востока.

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Также спутниковые снимки свидетельствуют, что на авиабазу в Беларуси "Зябровка", которая у границы с Украиной, за последние два месяца перебросили дополнительную военную технику. В частности, стало больше и военных грузовиков, и российских военных, выросла и территория самого военного городка.

А 20 октября Генштаб ВСУ предупредил о растущей угрозе наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать мероприятие белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

По данным белорусских СМИ, в стране идет скрытая мобилизация. Мужчины в Беларуси начали массово получать повестки с требованием явиться к военкоматам. В Минобороны РБ успокаивают, что повестки якобы раздают для "учета данных". Однако стало известно, что повестки рассылают, в частности, демобилизованным дембелям 5-й ССО в г. Марьина Горка. Их вызывают на военное собрание. Также есть данные о том, что повестки поступают бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также демобилизованным десантникам.

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