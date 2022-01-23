Встречают с хлебом и танцами: РФ перебросила очередное подразделение своих военных на запад Беларуси (фото)

Встречают с хлебом и танцами: РФ перебросила очередное подразделение своих военных на запад Беларуси (фото)

Россия и Беларусь проведут учения в феврале.

Россия продолжает опрокидывать своих военнослужащих в Беларусь для участия в совместных учениях. Очередное подразделение российских морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой перебросил Кремль на запад Беларуси 23 января.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

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Как отмечается, очередная колонна с российской техникой прибыла на белорусскую железнодорожную станцию "Полонка" в Брестской области.

"На железнодорожной станции "Полонка" продолжают встречать эшелоны из России с участниками проверки сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси", — говорится в сообщении.

Белорусское издание БЕЛТА уточняет, что военные учения, получившие название "Союзная решимость — 2022", состоятся на территории Беларуси в феврале. На военных полигонах состоятся боевые стрельбы, а на отдельных приграничных участках – тактические мероприятия.

Военные учения, как утверждают в Минске, проводятся на фоне "обострения военно-политической ситуации в мире, роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Беларуси".

Напомним, Лукашенко анонсировал "солидные" военные учения с РФ. Белорусскую сторону, в частности, беспокоит то, что Польша, Украина и страны Балтии укрепляют свои границы для предотвращения миграционного кризиса в своих государствах.

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