Вступит ли Беларусь в войну против Украины: эксперт назвал главный страх Лукашенко

Лукашенко и Путин / © ТСН.ua

Вопрос привлечения вооруженных сил Беларуси к войне в Украине снова привлек к себе внимание. Несмотря на постоянные военные учения и давление Москвы, реальный боевой потенциал Минска вызывает множество вопросов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Стариков для Telegraf.

По его словам, военный потенциал Беларуси не следует недооценивать, однако его масштабы ограничены. На сегодняшний день численность белорусской армии позволяет выполнять задачи только определенного уровня.

«Вооруженные силы Беларуси составляют, по разным данным, около 60-70 тысяч человек. У них очень сильный сухопутный компонент. С учетом того, что в сухопутных войсках есть ракетные войска, артиллерия очень хороша. Там у них Полонезы, Путин дал им Искандеры, самолеты. То есть армия боеспособна, но это уровень именно армии», — объясняет он.

Эксперт отмечает, что по украинской классификации это фактически соответствует двум корпусам. Это серьезная сила, но ее недостаточно для проведения стратегических наступательных операций на широком фронте.

Буферная зона: почему Беларусь — это щит, а не меч

Главной особенностью белорусской армии есть ее оборонительная конфигурация. Вся военная инфраструктура и система подготовки строились десятилетиями не для захвата территорий, а для прикрытия России.

Все, что связано с Беларусью, там все подготовлено для оборонных действий. Это задача белорусского военного округа для прикрытия России от стран восточного фланга НАТО, то есть восточного фланга НАТО — в качестве оборонной, как буферная зона», — отмечает Стариков.

По словам эксперта, белорусское войско исполняет роль своеобразного щита. Для перехода в пришествие армии пришлось бы стопроцентно перестраивать логистику и систему управления, к чему она на данный момент не готова.

В чем главный страх Лукашенко

Несмотря на то, что в 2022 году Беларусь предоставила свою территорию для российского вторжения, Александр Лукашенко все еще воздерживается от прямой отправки своих солдат в бой. Эксперты связывают это с желанием сохранить власть.

«Если бы хотел — уже давно было бы военное вмешательство. Он делает все возможное, чтобы граница между Украиной и Беларусью оставалась не горячей, а холодной», — подчеркивает Стариков.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день 1200 километров общей границы остаются хоть и напряженной, но не активной зоной боевых действий. Диктатор сознательно пытается удерживать этот рубеж «замороженным», понимая, что вступление в прямую войну может оказаться роковым для его режима.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повышении активности вооруженных сил на территории Беларуси и очередных попытках России втянуть соседнее государство в войну против Украины.

Также, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сделал ряд резких заявлений по военной стратегии страны, отметив необходимость постоянной готовности армии к боевым действиям.

На совещании по итогам проверки вооруженных сил он заявил, что концепция мирного времени для Беларуси больше не актуальна, а военные должны быть готовы к возможному столкновению.

Лукашенко подчеркивал, что такая подготовка ведется на случай угроз извне, а ее целью является сдерживание потенциальных противников из-за демонстрации силы.

Он также отмечал, что масштабная проверка армии проходила в условиях максимально приближенных к реальным боевым, чтобы оценить готовность военных к возможному конфликту.