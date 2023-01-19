Вступит ли Лукашенко с "бумажной" армией в войну: в США прокомментировали угрозу нового наступления

Стратегическая цель новых учений Беларуси и РФ может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций, считают в США.

В США пока не видят признаков, свидетельствующих о вероятной подготовке белорусской армии к прямому вступлению в войну против Украины.

Об этом на брифинге рассказал представитель Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что Беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине", — сказал он.

Относительно беспокойства Польши, Кирби ответил, что США разделяют эти волнения.

Также представитель Белого дома отреагировал на совместные военные учения российской и белорусской авиации вблизи украинской границы. Он отметил, что стратегическая цель этих учений может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Напомним, с понедельника, 16 января, стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений ВС Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в региональную группировку войск. На следующий день стало известно, что в республику на так называемые "военные учения" прибыли российские бомбардировщики Су-34.

По данным пограничников, на территории Беларуси находится 11 тысяч российских военных, но это количество постоянно меняется из-за ротации у ВС РФ.

Тем временем глава Ровенской ОВА Виталий Коваль предупреждает, что авиаобучение в Беларуси повлияет на ритм жизни всей Украины, и что один из таких тренировочных полетов может стать нетренировочным.

Беларусь и Россия подняли авиацию для обучения

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