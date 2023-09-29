Вступление Молдовы в ЕС малореально до деоккупации, с Украиной ситуация сложнее – посол

Катарина Матернова подчеркнула, что в Украине речь идет об активной войне.

Новый глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова считает для Молдовы более реальным сценарием реинтеграцию с Приднестровьем к вступлению в Евросоюз, в то время как Украина в другой ситуации.

Об этом Матернова сказала в интервью "Европейской правде".

Матернова выразила сомнение, что Молдова вообще получала какие-либо заверения от представителей ЕС по поводу возможности вступления в Евросоюз без Приднестровья.

Также читайте Шмыгаль сделал резкое заявление об интеграции Украины в ЕС

"Я бы сказала, что наоборот: опыт некоторых предыдущих расширений свидетельствует, что Евросоюз сейчас не хочет втягиваться в чужие территориальные конфликты. Поэтому я думаю, что ЕС будет осторожен по этому вопросу", – сказала посол.

Однако, по ее мнению, динамика расширения и реалистичная перспектива вступления в ЕС может стать стимулом реинтеграции оккупированных территорий.

"Иными словами, когда появится реальная перспектива вступления в ЕС, то и для левого и правого берега Днестра это могло бы стать мотивацией для реинтеграции Молдовы", — считает Матернова.

В Украине же, подчеркнула она, речь идет об активной войне.

"И в известной степени хорошая новость – это то, что процесс подготовки к расширению занимает определенное время, и, надеюсь, территориальные вопросы будут решены к тому времени", – заявила посол.

Напомним, Молдова допускает возможность вступления в Евросоюз без территории так называемого Приднестровья, которую власти пока не контролируют.

Читайте также: