Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: готовы к любой реакции России

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: готовы к любой реакции России

Угрозы РФ не заставят скандинавские страны отказаться от решения вступить в Североатлантический союз.

Министр обороны Швеции Петер Гульквист в пятницу, 13 мая, заявил, что его страна готова к любому шагу со стороны Российской Федерации в ответ на вступление его страны в НАТО.

Его слова цитирует агентство Reuters.

"Если Швеция решит стремиться к членству в НАТО, существует риск реакции России. Позвольте сказать, что в таком случае мы готовы иметь дело с любым встречным ответом", — сказал глава оборонного ведомства этой скандинавской страны.

Президент Финляндии Саули Нийнисте назвал угрозы России ожидаемыми, но заверил, что дороги назад от интеграции с НАТО нет. Он сказал, что планирует позвонить президенту России Владимиру Путину и "сообщить ему, что ситуация изменилась, как мы оба знаем".

Напомним, в апреле Москва заявила, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО может разместить ракеты с ядерным оружием на территории России в Калининградской области, граничащей со странами членами НАТО – Польшей и Литвой на Балтийском море.

Как быстро Финляндия и Швеция смогут присоединиться к НАТО

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