Вступление Украины в ЕС: Брюссель отложил встречу — в Politico назвали причину

Европейский Союз перенесет переговоры с Украиной / © Associated Press

Реклама

Операция США и Израиля против Ирана уже имеет первые ощутимые последствия для Украины. Из-за эскалации на Ближнем Востоке Киев рискует потерять темп в переговорах по вступлению в Европейский Союз.

Об этом сообщает Politico.

Во время встречи на Кипре ЕС должен передать украинской стороне детали следующих шагов, которые необходимо выполнить для продвижения на пути членства в блоке. Встреча должна была состояться уже в первой неделе марта. Однако после того, как иранский дрон атаковал британскую авиабазу на Кипре, мероприятие было отложено.

Реклама

Встречу планировали посвятить передаче Киеву остальные переговорные материалы по вступлению. Теперь ее перенесут на другую дату.

«Важно не потерять импульс. Мы не хотим, чтобы ситуация на Ближнем Востоке повлияла на это», — заявил Politico европейский дипломат, осведомленный о планах Брюсселя.

Встреча по вступлению Украины в ЕС отложили: что предшествовало

Задержка стала еще одним разочарованием для Киева, отмечают источники.

В конце 2025 года ЕС не смог завершить процедуру выделения Украине кредита на 90 млрд евро, а также не пришел к согласию по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления.

Реклама

На фоне войны США против Ирана европейские чиновники также опасаются, что внимание Вашингтона сместится с Украиной, а вопрос войны с Россией отойдет на второй план.

В то же время в Брюсселе уверяют, что встреча с украинской стороной будет перенесена, а все необходимые документы для продолжения переговоров по вступлению передадут как можно быстрее.

Несмотря на сложную ситуацию вмире, европейские дипломаты подчеркивают: процесс расширения ЕС должен сохранить динамику, даже если глобальная ситуация безопасности усложняется.