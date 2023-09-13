Вступление Украины в ЕС: европейский дипломат назвал наибольшее препятствие — Reuters

Правительство приверженного Москве Виктора Орбана будет апеллировать к дискуссиям по поводу отношения к этническим венграм в Украине.

В декабре 2023 года, когда страны ЕС должны решить, позволить ли Украине начать переговоры о вступлении, Венгрия будет для Киева "крепким орешком". Правительство Виктора Орбана, неоднократно проявлявшее свое расположение к Москве, будет апеллировать к дискуссиям по поводу отношения к этническим венграм в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, говорившего на условиях анонимности.

Почему Венгрия против вступления Украины в ЕС

“Для Украины наибольшим препятствием является Венгрия и дискуссия вокруг национальных меньшинств. Политически это будет самым важным препятствием”, — подчеркнул он.

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В агентстве напомнили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поддерживающий более теплые связи с Москвой, чем многие его коллеги из ЕС, неоднократно конфликтовал с Киевом, в частности из-за права этнических венгров учиться на родном языке после того, как в 2017 году Украина приняла закон, ограничивающий использование языков меньшинств в школах.

Будапешт также столкнулся с Киевом из-за включения венгерского OTP Bank в украинский список компаний-спонсоров российской войны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что следующая оценка процесса вступления Украины в ЕС должна включать проверку того, соблюдают ли права венгерской общины.

Что заявила президент Еврокомиссии

Этот комментарий был сделан после того, когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила Европейскому парламенту, что Украина уже достигла "значительных успехов" после того, как в прошлом году ее назначили кандидатом для членства, даже в то время, когда она борется против вторжения России .

Однако, по ее словам, страны-кандидаты должны соответствовать ряду политических и экономических критериев, чтобы начать переговоры о членстве – должны выполнить более строгие условия демократии, верховенства права и экономических стандартов – прежде чем они смогут фактически присоединиться к ЕС.

В июне Европейская комиссия заявила, что Киев выполнил два из семи шагов на пути к переговорам, но ему нужно сделать больше по судебной реформе, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, сдерживанию олигархов и улучшению отношения к меньшинствам.

Дипломаты и официальные лица ЕС говорят, что два "тяжеловеса" Евросоюза, Франция и Германия, вероятно, поддержат начало переговоров, если Комиссия даст положительную оценку. Отчет ожидается в октябре, но может быть отложен до ноября, говорят чиновники.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к вступлению в ЕС через два года.

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