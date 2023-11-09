"Вступление Украины в ЕС принесет войну": венгерский министр пугает Европу

По мнению главы МИД Венгрии, до наступления мира в Украине нельзя говорить о ее вхождении в Евросоюз.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией. В противном случае, по его словам, война "войдет в Евросоюз, а этого никто не хочет".

Заявление министра цитирует в среду 8 ноября венгерское издание Portfolio.

Кроме того, Петер Сиярто неожиданно заявил, что, по данным Европейской комиссии, Украина не выполнила условия, установленные для кандидата на членство.

Глава венгерского МИД упрекнул Украину в том, что во время войны в нашей стране, якобы, не соблюдается свобода СМИ и свобода слова, а также не проводятся выборы. В таких условиях, считает он, "было бы абсурдно оценивать то, как функционируют институты правового государства".

"Мы не считаем дальнейшие шаги своевременными по переговорам с Украиной о вступлении", — категорически заявил он.

Также Сиярто традиционно обвинил Украину в “нарушении принципов Евросоюза в отношении национальных меньшинств”.

"С другой стороны, правительство Венгрии считает очень актуальной дискуссию по поводу будущей политики Европейского Союза в Украине", — уже более дружелюбно завершил он.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина не исключает, что Венгрия может блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Однако Украина уже подготовилась к возможным действиям Будапешта.

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