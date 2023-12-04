Вступление Украины в ЕС: стало известно, когда европейские лидеры начнут обсуждение решения саммита — Reuters

Европейский совет решает начать переговоры по вступлению с Украиной и Молдовой.

После 27 государств-членов ЕС во вторник, 5 декабря, начнут обсуждение решения саммита Евросоюза о старте переговоров о членстве Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Данная встреча является началом подготовки 27 стран к саммиту лидеров Европейского Союза, который состоится 14-15 декабря. В ходе мероприятия лидеры государств должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы, Грузии и Боснии.

В то же время, первоначальный проект решения саммита ЕС, который будут обсуждать послы, содержит формулировку: "Европейский совет решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой".

Что касается Боснии и Герцеговины, то переговоры о вступлении начнутся, "только что будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства", а Грузия получит статус кандидата, "если Тбилиси выполнит невыполненные условия".

Информацию о формулировках Киева, Кишинева и Тбилиси частично подтвердил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"В последнем проекте выводов о расширении ЕС есть рекомендации начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, но у окончательного решения еще нет", — отметил он по Украине и Молдове.

Между тем , Еврокомиссия прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что на саммите ЕС в декабре 2023-го не должны даже рассматривать вопрос начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Напомним, недавно было обнародовано журналистское расследование, где речь идет о российских планах помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.