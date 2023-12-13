Вступление Украины в ЕС: свою позицию высказала председательствующая в Евросовете Испания

Премьер-министр Испании Педро Санчес надеется начать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе до 31 декабря, когда завершается председательство Испании в Совете ЕС.

Его заявление цитирует TVP World.

"Я начал председательство Испании с поездки в Киев, и я надеюсь завершить его открытием переговоров о вступлении с этой страной теперь, когда известен отчет Европейской комиссии", — сказал в среду, 13 декабря, Санчес, выступая на пленарном заседании Европарламента.

Премьер Испании подчеркнул, что "пришло время для ЕС открыть свои двери" и принять Украину, а также Молдову и страны Западных Балкан.

Как известно, лидеры ЕС собираются 14-15 декабря на саммит для обсуждения заявки Украины на членство, а также потенциального расширения блока за счет Грузии, Молдовы и западнобалканских стран, таких как Черногория.

Принять решение о начале переговоров с Украиной о ее членстве должны все страны ЕС, однако Венгрия до сих пор блокирует на встречах в Брюсселе все, что связано с Украиной.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина почти полностью выполнила рекомендации Европейской комиссии по преобразованиям на пути к членству в Евросоюзе. Она также подчеркнула, что страна продемонстрировала решительность в реализации реформ.

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