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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Вступление Украины в ЕС: в Брюсселе возобновили переговоры и рассказали о реформах Киева

Европейские министры уверяют, что Украина успешно внедряет реформы во время войны, однако на это нужно время.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС / © Associated Press

Во вторник, 14 июля, в Брюсселе открыли шестой кластер — внешние отношения — в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сказал министр по делам ЕС Ирландии Томас Бирн во время пресс-конференции после завершения конференции вместе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и еврокомиссаршей по вопросам расширения Мартой Кос, сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.

По его словам, Украина успешно внедряет реформы во время войны. Европейский министр подчеркнул приверженность Украины евроинтеграции.

«Украина — важная часть европейской семьи, и мы ожидаем того, чтобы поздравить ее среди нас», — заявил Бирн.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос добавила, что на определенные реформы Украине нужно время, но их выполнение — это обязательное условие для начала закрытия переговорных кластеров.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, в конце июня переговоры о вступлении Украины в ЕС затормозили. На заседании рабочей группы по расширению ЕС 26 июня участникам не удалось утвердить результаты скрининга украинского законодательства. Дипломат ЕС отметил, что Венгрия и дальше усложняет процесс евроинтеграции Украины.

Украина и Молдова будут продвигаться в ЕС отдельно, ориентируясь исключительно на собственные темпы реформ. Такое заявление сделала глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

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Дата публикации
Количество просмотров
139
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