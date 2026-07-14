Вступление Украины в ЕС: в Брюсселе возобновили переговоры и рассказали о реформах Киева

Вступление Украины в ЕС / © Associated Press

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Во вторник, 14 июля, в Брюсселе открыли шестой кластер — внешние отношения — в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сказал министр по делам ЕС Ирландии Томас Бирн во время пресс-конференции после завершения конференции вместе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой и еврокомиссаршей по вопросам расширения Мартой Кос, сообщает корреспондент Укринформа в Брюсселе.

По его словам, Украина успешно внедряет реформы во время войны. Европейский министр подчеркнул приверженность Украины евроинтеграции.

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«Украина — важная часть европейской семьи, и мы ожидаем того, чтобы поздравить ее среди нас», — заявил Бирн.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос добавила, что на определенные реформы Украине нужно время, но их выполнение — это обязательное условие для начала закрытия переговорных кластеров.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, в конце июня переговоры о вступлении Украины в ЕС затормозили. На заседании рабочей группы по расширению ЕС 26 июня участникам не удалось утвердить результаты скрининга украинского законодательства. Дипломат ЕС отметил, что Венгрия и дальше усложняет процесс евроинтеграции Украины.

Украина и Молдова будут продвигаться в ЕС отдельно, ориентируясь исключительно на собственные темпы реформ. Такое заявление сделала глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

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