Вступление Украины в ЕС: в Евросовете все еще работают над планом "А", несмотря на категорическую позицию Венгрии

По словам Мишеля, процесс расширения ЕС сложный и это "дорога с несколькими ступеньками".

В Брюсселе круглосуточно работают над подготовкой саммита ЕС 14-15 декабря. Президент Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что Венгрию удастся убедить поддержать украинские решения.

Об этом шла речь в эксклюзивном интервью Мишеля "Радио Свобода".

По его словам, важно сделать дополнительный шаг в направлении расширения ЕС и принять во внимание существенные реформы, введенные Украиной и некоторыми другими странами-кандидатами.

Если переговоры о вступлении не откроют

Чиновник отметил, что все еще работает над планом "А", несмотря на категорическую позицию Венгрии.

"Не хочу говорить о возможном провале этого саммита, поскольку хочу сделать все, чтобы он завершился успехом. Я не недооцениваю вызовы и трудности, и их все видят, потому что это публичные, демократические дебаты. Каждый видит, о чем идет речь и какие позиции высказывают разные страны. Думаю, предстоит сделать дополнительный шаг. И я работаю над планом А, а не над другими планами", – сказал Мишель.

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Напомним, 14-15 декабря состоится саммит Евросоюза, где может быть проголосован пакет помощи Украине на около 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Также Украина ожидает сигнал о старте переговоров о вступлении в ЕС.

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Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что его государство на заседании Совета министров "предотвратило" принятие решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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