Вступление Украины в НАТО и ЕС - президент Польши объяснил, почему этот вопрос преждевременный

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент ПольшиКароль Навроцкий выразил мнение, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз и НАТО на сегодня является преждевременным, потому, что страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом Альянса.

Об этом он заявил в интервью Литовскому национальному радио и телевидению(LRT).

«Воюющее государство не может вступать в НАТО, ведь это означало бы, что и Польша, и Литва автоматически оказываются в состоянии войны. Поэтому такое обсуждение следует отложить — оно просто невозможно», — подчеркнул польский лидер.

Относительно европейской интеграции Украины Кароль Навроцкий отметил, что процесс присоединения к ЕС всегда длится годами и требует учета многих экономических и политических факторов.

«Украина, бесспорно, должна быть частью западной цивилизации. Но нынешняя дискуссия о членстве в ЕС является преждевременной. Как президент Польши, я не участвую в этих переговорах и сосредотачиваюсь на том, что делают поляки с 2022 года», — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что Польша уже оказала Украине значительную помощь, первой передав военную технику и приняв на своей территории более миллиона украинцев.

«Мы выполнили урок солидарности так, как могли, и продолжаем это делать, понимая, что чувствует Украина из-за агрессии Российской Федерации», — отметил польский президент.

Он также заверил, что Варшава и в дальнейшем будет придерживаться принципа солидарности с украинцами, ведь не верит в «добрые намерения Владимира Путина».

