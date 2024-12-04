Вступление Украины в НАТО и предоставление ПВО: о чем на самом деле говорили главы МИД в штаб-квартире Альянса

Приглашение на вступление в Альянс Украина пока не получит

3-4 декабря в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов НАТО собрались на заседание для обсуждения ряда важных вопросов. Одна из ключевых тем – помощь Украине и ее вступление в НАТО.

Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

Без усиления Украины на фронте – мирных переговоров с РФ не будет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые переговоры с Россией по прекращению огня и перемирия до тех пор, пока западные партнеры не смогут нарастить возможности для обеспечения достаточной военной помощи, чтобы Украина продвинулась на поле боя и имела более сильные позиции на переговорах, сообщило издание The New York Times.

По мнению Рютте, Киев должен сам решать, когда начинать гонку с Москвой. В частности, генсек НАТО призвал партнеров Альянса обеспечить Украину достаточным количеством оружия перед мирными переговорами.

Западные страны против вступления Украины в НАТО

Венгрия, США, Германия, Словакия и Люксембург выступают против того, чтобы Украина стала членом Альянса.

По информации журналистов Общественного, позиция США и Германии является одним из основных препятствий в рассмотрении данного вопроса.

"Проблема лежит в основном в плоскости США и Германии. Мы можем лишь догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня", – сообщил источник.

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Из заявлений дипломатов Венгрии и Словакии тоже можно сделать вывод, что эти страны не поддерживают присоединение Украины к НАТО.

Как заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, членство Украины в Альянсе снова принесет напряженность.

По словам политика, вступление Украины в Альянс только приведет к дальнейшим конфликтам.

Союзники ожидают инаугурацию Трампа

Приглашение на вступление в Альянс Украина может получить позже. В частности, западные союзники ожидают инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Тогда Североатлантический союз будет отталкиваться от начала работы его администрации.

По словам чиновника, "некоторые страны не чувствуют себя комфортно, приглашая в НАТО государство, находящееся в состоянии войны", поэтому стоит подождать.

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Министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с журналистами на полях министерской встречи НАТО заявил, что Украина не настаивает на своем немедленном вступлении в НАТО во время войны. Для этого должно прийти время.

Андрей Сибига признал, что во время войны договоренность о формате членства не кажется реальной. Некоторые члены НАТО считают, что это может привести к эскалации конфликта.

При этом он подчеркнул, что принципиальная позиция Киева в отношении членства остается неизменной. Украина, как говорится в недавно обнародованном позиционном заявлении, считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя.

Немецкие миротворцы в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в случае прекращения огня между Украиной и Россией, Германия может отправить своих военных для поддержания мира.

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В контексте смены власти в США вопрос миротворческих сил становится актуальным. Предполагается, что Трамп может попытаться принудить Украину и Россию к переговорам, угрожая прекращением военной помощи Украине, но также может увеличить поддержку Киева в ответ на действия России.

Напомним, новая глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявляла, что европейские солдаты могут быть привлечены для обеспечения прекращения огня в Украине, и такие страны как Франция и Балтийские страны уже выражали готовность к этому.

В противоположность позиции Германии Люксембург выступает против отправки военных НАТО в Украину.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что «войска на земле означают войну, поэтому об этом нужно помнить»,

Беттель скептически высказался и по странам, которые якобы готовы к этому шагу. По его словам, "кто будет объяснять это собственной стране, когда придет время".

По его мнению, Киев нуждается в поддержке в оружии. Политик выразил надежду, что эта помощь не уменьшится с приходом Дональда Трампа к власти в США.

Системы ПВО для Украины от НАТО

Во время министерской встречи НАТО министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, что в Украине есть "19 стратегических объектов", среди которых и объекты ядерной энергетики, требующие особой защиты.

В частности, политик отмечал, что из-за усиления российских воздушных атак "усилия дипломатической службы направлены на усиление ПВО".

Я проинформировал партнеров о том, что Россия атаковала объекты нашей ядерной энергетической инфраструктуры. Россия провоцирует ядерный инцидент с глобальными последствиями, это большая опасность не только для Украины, здесь расстояния не помогут», – отметил министр.

По словам Сибиги, Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить системы NASAMS, IRIS-T и Hawk, которые будут направлены на защиту конкретных объектов.

Кроме двусторонних переговоров, министр сообщил об обсуждении вопроса поставки ПВО для защиты украинской энергетической инфраструктуры в формате Совета Украина-НАТО.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в НАТО готовы передать Украине системы ПВО для защиты критических объектов.

Также он отметил, что задача сложная, поскольку существующие системы ПВО в странах Альянса уже используются для выполнения определенных задач.

Генсек не сообщил точное количество и типы систем, которые могут быть переданы, но подчеркнул, что была достигнута договоренность о максимальных усилиях по усилению украинского ПВО. "Мы делаем все возможное, чтобы все системы ПВО, которые можно передать, были предоставлены Украине", – отметил он.

Самая тяжелая зима

На заседании Альянса генеральный секретарь Марк Рютте отметил, что эта зима может стать для Украины самой тяжелой с 2022 года, сообщает Общественное радио.

"Украина сталкивается с непрерывными бомбардировками, направленными на гражданские районы и критически важную инфраструктуру. А Россия добивается успехов вдоль линии фронта, хотя и дорогой ценой. Мы обсудили, что еще члены Альянса могут сделать для обеспечения критически важных боеприпасов и средств противовоздушной обороны, поскольку Россия усиливает свои атаки и расширяет войну с помощью северокорейских войск и оружия", – заметил Рютте.

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Также генсек отметил, что члены Альянса работают над тем, чтобы выполнить финансовые обязательства по предоставлению Украине помощи в размере 40 миллиардов евро до конца 2024 года.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что президент Владимир Зеленский рассказал, признает ли Украина оккупацию своих территорий ради членства в НАТО.

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