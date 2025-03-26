Вступление Украины в НАТО: может ли это стать частью мирного соглашения – Рютте ответил

Союзники на саммите в Вашингтоне подтвердили необратимость пути Украины в НАТО, но они никогда не говорили, что вступление должно рассматриваться как часть мирного соглашения.

Вступление Украины в НАТО сейчас не является частью мирного соглашения, однако это может измениться.

Об этом 26 марта в Польше, общаясь со слушателями Варшавской школы экономики, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает корреспондент Укринформа.

По мнению США, Украина не должна получить членство в НАТО в рамках мирного соглашения, но это может измениться.

Марк Рютте заявил о двух аспектах.

"Первый: НАТО продолжило перспективу для Украины относительно членства в Альянсе. Это получило четкое повторение в Вашингтоне во время прошедшего саммита, где мы заявили, как Альянс, что путь Украины к НАТО необратим. Я также всегда подчеркивал: мы никогда не говорили, что членство Украины в НАТО должно быть частью мирного соглашения, что сказали американцы,. Но это, безусловно, отличается от того, что может случиться в будущем", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что практическое сотрудничество между Украиной и НАТО остается очень интенсивным. Союзники взяли новые обязательства по поддержке Украины во время саммита в США, было создано специальное командование Альянса в Висбадене, координирующее все поставки военной помощи для Украины, главная часть которой попадает в Украину именно через логистические центры в Польше.

Несколько недель назад в Польше был открыт Совместный центр по анализу, подготовке и образованию (JATEC), который является совместной инициативой Украины и НАТО, чтобы изучить и учесть все уроки этой ужасной войны в Украине и предотвратить ее повторение в будущем.

Генеральный секретарь НАТО также напомнил, что в Вашингтоне союзники обязались предоставить Украине военную помощь в 40 млрд евро в 2024 году. На практике они значительно превысили эти обязательства и направили на военную поддержку Украины 50 миллиардов евро. Более 60% этой суммы поступило от Канады и от европейских союзников по Альянсу.

"Все это происходит, кроме членства, которое является более долгосрочным вопросом. По крайней мере, оно не является частью мирного соглашения сейчас, но будем смотреть, что случится в будущем. Снова, в Вашингтоне (во время саммита — ред.) были приняты очень четкие обязательства. Это действительно очень интенсивное сотрудничество", – сказал Марк Рютте.

Напомним, эксглавнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает идею с миротворцами и вступлением Украины в НАТО "не слишком надежной".

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