Вступление Украины в НАТО станет началом Третьей мировой войны – премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне.

Об этом он говорил в интервью на словацкой медиаплатформе InfoVojna.

По словам Роберта Фицо, занимающего такую же антиукраинскую позицию, как и премьер Венгрии Виктор Орбан, Словакия будет налагать вето на вступление Украины в НАТО до тех пор, пока у него будет возможность влиять на словацкую политику.

"Партия, составляющая большинство в словацком правительстве [т.е. партия Фицо], не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом Третьей мировой войны", — заявил он.

При этом словацкий премьер считает, что "этого [членства Украины в НАТО] никогда не произойдет".

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В то же время Роберт Фицо не возражает против вступления Украины в ЕС, хотя утверждает, что для этого понадобятся долгие годы.

"Если для того чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест — у меня нет с этим проблем... Но она [Украина] должна выполнить все условия", — подытожил политик.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает "бесценным" членство Украины в НАТО с точки зрения национальных интересов своей страны.

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