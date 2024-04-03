Вступление в НАТО: дипломат ответил, получит ли Украина приглашение на Вашингтонском саммите

На саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году члены Альянса, вероятно, не пригласят Украину к вступлению, однако продвижение по этому вопросу все же состоится.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Украины дипломат Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо".

По словам дипломата, в Вашингтоне следует ожидать не той реакции США, которая была во время предыдущего Вильнюсского саммита, когда вместе с Германией они заблокировали саму идею приглашения Украины к началу переговоров.

"Это может быть каким-нибудь пол шагом вперед, то есть очевидно, что приглашения не будет", — сказал дипломат.

США боятся как поражения России, эскалации, применения ядерного оружия против Украины, так и необходимости отвечать на очередные преступления Москвы, потому что им легче этого не делать.

Именно поэтому Вашингтон выжидает. Там все еще надеются, что "может как-нибудь рассосется".

"К сожалению, не рассосется. Это лишь продолжение страданий для украинцев, для украинского народа, но это не свой народ, это чужой народ", объяснил Огрызко.

Он отметил, что на Вашингтонском саммите будет сделан "первый полшага" к приглашению к переговорам о вступлении Украины в НАТО.

"Скорее всего, он будет таким "полушагом", знаете, все же это больше чем ничто. Поэтому давайте будем смотреть и двигаться, потому что в конце концов следующих полшага к формальному приглашению можно ожидать в близкой перспективе. Но для этого нужна действительно очень четкая". и ясная позиция наших западных партнеров", — подытожил Огрызко.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская наоборот считает, что на саммите НАТО в Вашингтоне члены Альянса могут объявить о "приглашении" Украины.