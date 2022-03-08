Вступление в НАТО остается целью для Украины, но гарантии безопасности нужны сейчас - Кулеба

Глава МИД утверждает, что обсуждать присоединение Украины к Альянсу не своевременно.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отказывается от своего курса на вступление в НАТО, однако временные рамки присоединения к Альянсу не установлены, а для прекращения войны, которую развязал Путин против украинского государства, гарантии безопасности нужно найти немедленно.
Об этом он сообщил в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на телеканале "1+1".
"Это требование россиян отказаться от НАТО. Но вопрос, который поднимает президент Украины [Зеленский], стоит иначе. Президент говорит: "НАТО — это когда-то". От этого никто не отказывается, но это "когда-то", — заметил Кулеба.
По его словам, первоочередными вопросами, которые нужно решить украинским властям, являются вопросы гарантий безопасности, ведь помощь в соответствии со ст.5 устава НАТО от союзников возможна только в отдаленной перспективе.
“Мы видим, что происходит сейчас. Сейчас нужно остановить войну, сейчас нужно обеспечить безопасность Украины. И потому президент говорит, что сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины. Но он нигде не сказал, что мы должны забыть о НАТО как о цели”, — подчеркнул министр.
Он напомнил, что перспектива вступления в НАТО Украине была обещана еще в 2008 году, однако по состоянию на 2022 год со стороны Альянса в этом направлении не были сделаны существенные шаги.
“Мы проводили реформы, и они [НАТО] помогали нам. Но в вопросе членства был тупик”, — отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поделился своим отношением к вопросу вступления Украины в НАТО. В интервью американскому каналу ABC News он заявил, что "давно охладел" по этому поводу.
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