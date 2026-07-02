ВСУ атаковали один из крупнейших НПЗ России: на предприятии вспыхнул пожар (фото, видео)

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Силы обороны Украины нанесли удар по Кстовскому нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области РФ. На объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщают РосСМИ.

Что известно о НПЗ в Кстово

Как известно, предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. По данным советника главы Минобороны Сергея Стерненко, его проектная мощность составляет 17 миллионов тонн нефти в год, что делает его четвертым по объемам переработки НПЗ в стране.

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Кстовский НПЗ считается одним из ключевых производителей бензина и дизельного горючего, используемого в частности для обеспечения потребностей российской армии.

По предварительной информации, после атаки на территории предприятия вспыхнул пожар. В настоящее время завод продолжает гореть. Официального подтверждения масштабов повреждений или последствий атаки российские власти пока не обнародовали.

Ранее Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе — одному из крупнейших производителей смазочных масел в России, расположенном более чем в 1300 км от линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также был поражен стратегический объект в Пензенской области, где производятся компоненты для ракетного вооружения, которое РФ использует для ударов по украинским городам. Украина продолжает реализовывать стратегию дальнобойных ударов по военно-промышленным объектам РФ как ответ на российскую агрессию.

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