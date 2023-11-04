ВСУ ликвидировали очередного российского командира: подробности

Украинские военные ликвидировали командира российского казачьего батальона "Терек" с позывным "Кедр". Детали об обстоятельствах уничтожения оккупанта пока не сообщаются.

Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Тринадцатый".

"Кавалер орденов мужества"

В России уже рассказывают о "вечной памяти героя", мол, "Кедр" имел кучу орденов и знаков отличия. Известно, что россиянин успел поучаствовать в войнах в Афганистане и Чечне, а также охотно присоединился к так называемой "СВО". Как отметил журналист Юрий Бутусов, в конце лета этого года батальон "Терек" находился на Соледарском направлении.

Напомним, 22 октября в Украине ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Михаила Федосеева.

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