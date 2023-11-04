Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ ликвидировали очередного российского командира: подробности

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1144
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ ликвидировали очередного российского командира: подробности

Командир российского казачьего батальона "Терек" с позывным "Кедр"/Фото "Тринадцатый"

Наши воины показали "герою", чем завершаются попытки захватить чужое.

Украинские военные ликвидировали командира российского казачьего батальона "Терек" с позывным "Кедр". Детали об обстоятельствах уничтожения оккупанта пока не сообщаются.

Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Тринадцатый".

"Кавалер орденов мужества"

В России уже рассказывают о "вечной памяти героя", мол, "Кедр" имел кучу орденов и знаков отличия. Известно, что россиянин успел поучаствовать в войнах в Афганистане и Чечне, а также охотно присоединился к так называемой "СВО". Как отметил журналист Юрий Бутусов, в конце лета этого года батальон "Терек" находился на Соледарском направлении.

Напомним, 22 октября в Украине ликвидировали российского командира штурмового батальона, подполковника Михаила Федосеева.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1144
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация