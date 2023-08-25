ВСУ ликвидировали почти полтысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Враг потерял еще 12 дронов и три крылатых ракеты.

По состоянию на 25 августа 2023-го ВСУ уничтожили 259 630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 259 630 (+470) человек,

танков — 4378 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 8521 (+10) ед,

артиллерийских систем — 5361 (+28) ед,

РСЗО — 724 (+1) ед,

средства ПВО — 495 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4356 (+12),

крылатые ракеты — 1409 (+3),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7790 (+17) ед,

специальная техника – 802 (+1).

Как сообщалось, американский генерал Марк Милли назвал проблемы оккупационной армии РФ. По его словам, войска РФ находятся "в довольно затруднительном положении" — продолжают нести огромные потери.

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