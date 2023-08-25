ВСУ ликвидировали почти полтысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Враг потерял еще 12 дронов и три крылатых ракеты.
По состоянию на 25 августа 2023-го ВСУ уничтожили 259 630 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 259 630 (+470) человек,
- танков — 4378 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 8521 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 5361 (+28) ед,
- РСЗО — 724 (+1) ед,
- средства ПВО — 495 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4356 (+12),
- крылатые ракеты — 1409 (+3),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7790 (+17) ед,
- специальная техника – 802 (+1).
Как сообщалось, американский генерал Марк Милли назвал проблемы оккупационной армии РФ. По его словам, войска РФ находятся "в довольно затруднительном положении" — продолжают нести огромные потери.