ВСУ показали ликвидацию вражеской техники на Лиманско-Купянском направлении (видео)

Враг продолжает совать, теряя свою технику.
На Лиманско-Купянском направлении россияне продолжают отчаянные попытки прорваться к украинским позициям, однако их достойно встречают наши ВСУ. Так, наши воины показали "свежие" кадры, на которых горят российские танки.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Отработали по российским войскам 21 и 60 бригады ВСУ, батальон "Донбасс" и 18 бригада Нацгвардии.
Ранее в Херсонской области во славу поработали украинские пограничники. Совместно с воинами Сил обороны они поразили два танка противника с помощью FPV-дронов.
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