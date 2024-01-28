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ВСУ показали ликвидацию вражеской техники на Лиманско-Купянском направлении (видео)

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ВСУ показали ликвидацию вражеской техники на Лиманско-Купянском направлении (видео)

Уничтоженный российский танк / Фото: СтратКом ВСУ

Враг продолжает совать, теряя свою технику.

На Лиманско-Купянском направлении россияне продолжают отчаянные попытки прорваться к украинским позициям, однако их достойно встречают наши ВСУ. Так, наши воины показали "свежие" кадры, на которых горят российские танки.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ активно уничтожают вражескую технику на Лиманско-Купянском направлении

ВСУ активно уничтожают вражескую технику на Лиманско-Купянском направлении

Отработали по российским войскам 21 и 60 бригады ВСУ, батальон "Донбасс" и 18 бригада Нацгвардии.

Ранее в Херсонской области во славу поработали украинские пограничники. Совместно с воинами Сил обороны они поразили два танка противника с помощью FPV-дронов.

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