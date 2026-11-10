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Дата публикации
Категория
Мир
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ВСУ получат польские МиГ-29: что Украина согласилась отдать взамен

Потенциальная договоренность стала частью более широких переговоров о военном и промышленном сотрудничестве между Киевом и Варшавой.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Флаги Польши и Украины

Украина согласилась передать Польше антидроновые технологии в обмен на МиГ-29 / © Getty Images

Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина согласилась передать Варшаве технологии для противодействия беспилотникам. Параллельно стороны обсуждают возможную передачу Киеву двух польских истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает польский портал WP Wiadomości.

Томчик заявил о согласии Украины передать антидроновые технологии

10 ноября Цезарий Томчик сообщил в соцсети X, что Украина согласилась передать Польше нужные технологии для борьбы с беспилотниками.

Днем ранее, 9 ноября, во время визита в Киев польское чиновник рассказал, что одним из вопросов переговоров является передача Украине двух истребителей МиГ-29. В то же время Варшава рассчитывает получить доступ к украинским технологиям в сфере беспилотников и противодействия им.

По словам Томчика, переговоры уже близки к завершению, а стороны согласовывают детали будущей договоренности.

В то же время, конкретных разработок, которые Украина может передать Польше, чиновник не назвал. Польский портал Onet обратил внимание, что также непонятно, будут ли МиГ-29 частью этого соглашения.

Министр обороны Польши в США: о чем говорят с Пентагоном

Параллельно с переговорами в Киеве министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш находится в Вашингтоне. Вместе с ним в США приехала заместитель министра Магдалена Собковяк-Чернецкая. Польская делегация должна встретиться, в частности, с главой Пентагона Питом Гегсетом.

Перед поездкой Косиняк-Камыш заявил, что одной из главных тем переговоров будет размещение постоянной американской военной базы в Польше. Также стороны будут обсуждать развитие сотрудничества между оборонными промышленностями двух стран.

Еще один вопрос — создание в Польше центра обслуживания ракет PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot. В конце октября правительство США вместе с компанией Lockheed Martin объявило о создании такого центра. Министерство обороны Польши.

Украинские дроновые технологии и сотрудничество с Польшей — последние новости

Польские военные и медики уже перенимают украинский боевой опыт, а среди направлений, которые могут усилить партнерство Киева и Варшавы, беспилотные технологии и совместное производство оборонной продукции.

Украина уже использует разные решения для борьбы с российскими беспилотниками. В частности, украинские военные показали вертолеты Ми-8 с дронами-перехватчиками, которые должны помогать уничтожать ударные БпЛА, в частности, «Шахеды».

Потребность в новых средствах противодействия растет из-за развития российских беспилотников. В Воздушных силах предупреждали, что скорость реактивных дронов РФ может возрасти до 800–900 км/ч, поэтому Украина разрабатывает новые перехватчики для борьбы с такими целями.

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