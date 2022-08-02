ВСУ получают оружие, которого нет у немецкой армии: Шольц отрицает информацию об уменьшении помощи Украине

Германия не сокращает военную поддержку Украины, которая уже более пяти месяцев в войне борется с агрессором Россией.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что информация СМИ не отвечает действительности. Он отмечает, что "с первых дней после нападения России на Украину" страна снабжает ВСУ оружием и боеприпасами.

Об этом глава правительства Германии заявил в интервью Globe and Mail.

Мы доставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи. С тех пор мы перешли на более сложные и дорогие системы. Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарные РЛ "Некоторые из этих систем настолько новые, что они были сделаны очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере", — утверждает Шольц.

По его словам, Германия также обеспечивает обучение украинским экипажам. Шольц заверил, что его страна будет продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько нужно.

Как сообщалось, несколько недель назад в издании Die Welt, появилась информация о том, Шольц снова сократил обещанную военную помощь для Украины. Ссылаясь на список уже доставленного и запланированного вооружения ФРГ, Die Welt отметило, что за последние недели (по состоянию на 20 июля) Берлин передал Киеву только сухпайки и автомобили.

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