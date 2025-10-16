ВСУ поразили Саратовский НПЗ: Генштаб сообщил детали

Атака на Россию / © ТСН.ua

Ночью 16 октября ВСУ ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России . Вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Как отмечают в ГШ, Саратовский нефтеперерабатывающий завод – это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По подсчетам, на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

Да, это предприятие активно участвует в обеспечении потребностей армии РФ. Удар по нему направлен на уничтожение подобных возможностей.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы российской федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию", - добавили в Генштабе.

Атаку иронически прокомментировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

«Саратовский НПЗ подгорел. Нефтянка россиян продолжает выбиваться», – акцентировал он.

Ранее мы писали о том, что ночь 16 октября была очень неспокойной для россиян. Ряд городов атаковали неизвестные дроны. Взрывы раздавались в Энгельсе, Саратове и Волгограде.

Известные детали: