ВСУ поразили завод «Ставролен» и склад боеприпасов РФ: детали от Генштаба

Взрывы

Реклама

Силы обороны поразили инфраструктуру ООО «Ставролен», расположенного в Буденовске, Ставропольском крае, России. Также бойцы ударили по боеприпасам в Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Чем важны удары

Как отмечается, объект перерабатывает углеводородное сырье и производит полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. На заводе также производятся составные части к БпЛА. Следовательно, это «жирная» цель, поражение которой нанесет проблемы РФ.

Реклама

Были зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Результаты поражения уточняются.

Вторая пораженная цель – состав боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Мир Донецкой области. Уровень ущерба уточняется.

Напомним, жителям РФ 11 ноября снова было "тревожно". Они жаловались, что БПЛА атакуют Оренбургскую область.

Вероятно, под удар попал НПЗ «Орскнефтеоргсинтез».