- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ поразили завод «Ставролен» и склад боеприпасов РФ: детали от Генштаба
Бойцы ВСУ нанесли мощное поражение по двум объектам российских войск — в РФ и ТОТ Донетчины.
Силы обороны поразили инфраструктуру ООО «Ставролен», расположенного в Буденовске, Ставропольском крае, России. Также бойцы ударили по боеприпасам в Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Чем важны удары
Как отмечается, объект перерабатывает углеводородное сырье и производит полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. На заводе также производятся составные части к БпЛА. Следовательно, это «жирная» цель, поражение которой нанесет проблемы РФ.
Были зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Результаты поражения уточняются.
Вторая пораженная цель – состав боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Мир Донецкой области. Уровень ущерба уточняется.
Напомним, жителям РФ 11 ноября снова было "тревожно". Они жаловались, что БПЛА атакуют Оренбургскую область.
Вероятно, под удар попал НПЗ «Орскнефтеоргсинтез».