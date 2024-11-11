ВСУ продвигаются дальше в Курской области, РФ пытается отразить регион: ISW о ситуации в РФ

В Курской области РФ продолжаются бои. Российские и украинские войска недавно продвинулись в основном украинском выступлении на Курщине.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 10 ноября показывают, что ВСУ недавно продвинулись севернее Новоивановки. В свою очередь, российские силы недавно продвинулись к югу от этого поселения. Кроме того, дополнительные геолокационные кадры показывают, что армия РФ недавно продвинулась к югу и востоку от Погребков, расположенной к северу от Суджи.

Тем временем российское министерство обороны заявило, что украинские войска нанесли контратаки к юго-востоку от Кореневого в районе Новоивановки, Дарино и Зеленого Пути и к востоку от Кореневого в район.

Также аналитики вспоминают заявление спикера украинской бригады, которое действует в Курской области, что россияне усилили наступательные действия с использованием БТР, БМП и танков.

Отмечается, что неизвестные официальные лица США и Украины сообщили New York Times, что Россия сконцентрировала около 50 тыс. военнослужащих, в том числе силы Северной Кореи, для попыток отвоевать территорию в Курской области. NYT также отмечает, что новая оценка США показала, что РФ сосредоточила эти силы без передислокации сил из восточной Украины.

Как сообщалось, New York Times пишет, что, по словам официальных лиц США и Украины, Кремль собрал 50 тыс военных, включая северокорейские войска, которые готовятся начать наступление, направленное на возвращение территории Курщины, контролирующей Силы обороны.

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