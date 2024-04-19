ВСУ сбили российский Ту-22МЗ, который выпускал ракеты по Украине: все подробности

Над Ставропольским краем РФ упал стратегический бомбардировщик Ту-22м3. И не просто упал, а его сбили украинские военные. Этот самолет отстрелялся ракетами по территории Украины и почувствовал на себе мгновенную карму.

Чем и как Украине удалось сбить российский стратегический бомбардировщик в небе над Россией, выжил ли экипаж и что об этом говорят в Воздушных силах ВСУ – в эксклюзиве TSN.ua.

Что известно об уничтожении самолета

В РФ мгновенно попытались замести следы и заявили, что самолет упал по техническим причинам. Якобы на борту произошло возгорание, а экипажу удалось катапультироваться. Российские же СМИ проговорились: говорят известно о минимум двух погибших пилотов, в частности командира экипажа сбитого летуна.

Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. В ходе сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.

Работали ГУР и Воздушные силы

Но как украинским зенитчикам удалось сбить стратегический бомбардировщик? Такие никогда не залетают близко к линии фронта, а работают по глубине РФ. Ответ на этот вопрос есть. Как сообщают источники NV в ГУР, сбили вражеский самолет так же, как уничтожили российский самолет Дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"ГУР повторило операцию, сбитую таким же способом как А-50 ", — сказал собеседник.

Источник уточнил, что для атаки использовался ЗРК С-200.

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В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине

Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в ночь на 19 апреля совершавших ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.

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Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

Это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения россии в Украину.

Ту-22м3 упал в Ставрополе

Спикер ГУР Андрей Юсов также рассказал несколько интересных деталей. Во-первых, сбили Ту22м3 в 300 километрах от границы. Также после сбития этого борта другой, еще не отстрелявшийся, был вынужден накинуть пятками на базу, чтобы также не поцеловать землю. Таким образом, несколько российских ракет не полетели по Украине.

Впервые во время выполнения боевого задания в воздухе за период полномасштабного вторжения. То есть другой самолет, который шел за ним, был вынужден развернуться. И это значит, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине.

Чем сбили самолет

Сбивший Ту С-200 выглядит так. Это старый советский зенитно-ракетный комплекс, разработанный еще в 60-х. Он предназначен специально для сбития объектов на больших расстояниях. Его максимальная дальность — около 300 километров, а максимальная высота поражения аж 40 километров, так что вражеский Ту22м3 как раз пришелся ему по вкусу. Как говорят в разведке, также когда-то сбили и российский А-50.

Силы обороны ждут новые цели

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш также подтвердил успешное сбивание Ту22м3. Говорит, теперь для полного комплекта Силам обороны осталось сбить другой тип стратегических бомбардировщиков, которые постоянно бьют по Украине — Ту-95.

Впервые за всю историю сбили и ракеты Х-22 и сразу две. С 2022 года россияне много раз били такими по Украине и по мирным украинцам, в частности именно ею в 2022 году разрушила ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

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Х-22 способна нести до 960 килограммов обычной боевой части или ядерной боеголовки. Это больше, чем несут ракеты "Калибр", "Кинжал", Х-101/Х-555 и другие.

Х-22 теперь сбивают

Эта ракета также родом из 60-х, поэтому о ее точности говорить бессмысленно. Около 50% запущенных боеголовок попадают в радиусе 600 метров от установленной цели и являются основной проблемой устаревшей ракеты. Раньше ее сбивать не удавалось, но теперь все вышло. Чем именно уничтожили угрожающую цель – в ВВС не говорят.

Трагедия в Днепре

К сожалению, не обошлась ночь 19 апреля и без жертв. Коварный враг попал вблизи вокзала в Днепре. В Укрзализныце сообщили, что целью атаки были именно здания УЗ. Впрочем, напомнили, что, несмотря на недолгую паузу и некоторые задержки поездов, вокзал в Днепре возобновил работу. Ракета попала в 5-этажку рядом. Были решить также и по Днепропетровщине. На подготовке выпуска, по данным Офиса генпрокурора, известно о 9 погибших в регионе.

Напомним, в ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed".

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