ВСУ создали угрозу окружения российской группировки в Курской области — эксперт

По словам военного эксперта, Силы обороны Украины продолжают продвижение в Курской области.

ВСУ создали угрозу оперативного окружения российской группировки в районе населенного пункта Кременное в Курской области.

Об этом сообщил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Во время российского контрнаступления на позиции ВСУ в Курской области Генштаб ВСУ принял решение нанести удар по тылу российских сил. Силам обороны Украины удалось преодолеть инженерные заграждения окупантов, в том числе минные поля и так называемые зубы дракона, и продвинуться вглубь российской территории", — подчеркнул Снегирев.

По словам военного эксперта, Силы обороны Украины продолжают продвижение. Сейчас фактически под контролем ВСУ находится населенный пункт Медвежье с выходом к железнодорожной станции Глушково.

"Также зафиксировано продвижение в районах населенных пунктов Веселое и Новый Путь. Это свидетельствует о расширении зоны присутствия Сил обороны Украины на территории РФ", — добавил Снегирев.

Напомним, издание Politico писало, что бывший главком Валерий Залужный выступал против операции ВСУ в Курской области.

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