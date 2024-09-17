ВСУ создали угрозу окружения российской группировки в Курской области — эксперт

По словам военного эксперта, Силы обороны Украины продолжают продвижение в Курской области.
ВСУ создали угрозу оперативного окружения российской группировки в районе населенного пункта Кременное в Курской области.
Об этом сообщил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо".
"Во время российского контрнаступления на позиции ВСУ в Курской области Генштаб ВСУ принял решение нанести удар по тылу российских сил. Силам обороны Украины удалось преодолеть инженерные заграждения окупантов, в том числе минные поля и так называемые зубы дракона, и продвинуться вглубь российской территории", — подчеркнул Снегирев.
По словам военного эксперта, Силы обороны Украины продолжают продвижение. Сейчас фактически под контролем ВСУ находится населенный пункт Медвежье с выходом к железнодорожной станции Глушково.
"Также зафиксировано продвижение в районах населенных пунктов Веселое и Новый Путь. Это свидетельствует о расширении зоны присутствия Сил обороны Украины на территории РФ", — добавил Снегирев.
Напомним, издание Politico писало, что бывший главком Валерий Залужный выступал против операции ВСУ в Курской области.
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