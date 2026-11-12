- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 386
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ ударили по крупнейшему НПЗ России: дроны преодолели почти 3000 км
ССО нанесли новый удар по крупнейшему НПЗ России, который ежегодно перерабатывает более 21 миллиона тонн нефти. Для проведения атаки украинские дроны преодолели почти 3000 километров.
Украинские военные в третий раз нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Чтобы достичь целей, беспилотники Сил специальных операций преодолели почти 3000 километров.
Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.
Удар по предприятию подразделения Deep Strike нанесли 11 ноября. Омский НПЗ расположен примерно в 2500 километрах от украинской границы. По данным ССО, это самый удаленный российский нефтеперерабатывающий завод, подвергшийся атаке украинских беспилотников.
Предприятие является крупнейшим НПЗ России и входит в структуру «Газпром нефти». Ежегодно там перерабатывают более 21 миллиона тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также нефтехимическую продукцию.
Это уже третья атака ССО на Омский НПЗ. Впервые украинские военные нанесли удар по предприятию 6 июля. Как отмечают в ССО, тогда завод полностью прекратил переработку нефти и был выведен на ремонт. Следующий удар по нему был нанесён 8 октября.
«ССО вернут россии начатую ею войну — как бы далеко ни прятал враг свои объекты», — добавили в Силах специальных операций ВСУ.
Напомним, ранее мы сообщали, что в России, в городе Омске, 11 ноября поступали сообщения об атаке беспилотников, работе противовоздушной обороны и взрывах в различных районах города. Также появилась информация о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).