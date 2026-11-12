ВСУ ударили по крупнейшему НПЗ России: дроны преодолели почти 3000 км

Удар по Омскому НПЗ / © Силы специальных операций ВСУ

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Украинские военные в третий раз нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Чтобы достичь целей, беспилотники Сил специальных операций преодолели почти 3000 километров.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

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Удар по предприятию подразделения Deep Strike нанесли 11 ноября. Омский НПЗ расположен примерно в 2500 километрах от украинской границы. По данным ССО, это самый удаленный российский нефтеперерабатывающий завод, подвергшийся атаке украинских беспилотников.

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Предприятие является крупнейшим НПЗ России и входит в структуру «Газпром нефти». Ежегодно там перерабатывают более 21 миллиона тонн нефти. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также нефтехимическую продукцию.

Это уже третья атака ССО на Омский НПЗ. Впервые украинские военные нанесли удар по предприятию 6 июля. Как отмечают в ССО, тогда завод полностью прекратил переработку нефти и был выведен на ремонт. Следующий удар по нему был нанесён 8 октября.

«ССО вернут россии начатую ею войну — как бы далеко ни прятал враг свои объекты», — добавили в Силах специальных операций ВСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России, в городе Омске, 11 ноября поступали сообщения об атаке беспилотников, работе противовоздушной обороны и взрывах в различных районах города. Также появилась информация о пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

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