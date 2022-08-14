ВСУ ударили по штабу "Вагнера" в Попасной, там мог быть их ватажок Пригожин – российские пропагандисты

Российские телеграмм-каналы сообщают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из помещений в Попасной, где размещался штаб частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

Российские пропагандисты утверждают, что якобы украинские силы нанесли удар американскими HIMARS.

Базу "вагнеровцев" "сжег" российский военкор

Как пишет российская служба Радио Свобода, 8 августа о посещении этого "штаба" написал российский военкор Сергей Середа. Он опубликовал пост в Telegram и выложил фото из посещения, написав: "Приехал в Попасную, заехал в штаб "ПВК Вагнер". Встретили как родного. Рассказали несколько забавных историй". После слухов об ударе по Попасному военкору Сергей Середа удалил свое сообщение о посещении "штаба", но в тг-каналах остались его копии и фотографии.

Российское издание " Медуза " изучило фото с канала Среды и видео после взрыва. Издание установило, что на видеозаписи показано то же здание, что и в сообщении военкора, только с другой стороны. Дом можно уверенно узнать по гаражам. Судя по повреждениям дома, удар был нанесен с контролируемой Украиной территории в районе Северска (около 30 километров от Попасной).

"Теперь из-под завалов вывозят погибших и раненых преступников, которых завербовали в российских тюрьмах "Вагнера", а военнослужащим вручают награду имени А. Коца", — написал украинский журналист Денис Казанский и опубликовал фотоскрины подтверждения.

Удар по "вагнеровцам" может быть постановкой

Российской службе Радио Свобода удалось геолокировать видео, где показано, как грузят тело. Оно снято с дома №8 на улице Мироновской, камера смотрит в сторону гаражей за домом №12, где якобы находился штаб "вагнеровцев". Так что если речь идет и о постановке, затеянной Пригожиным, то это тоже должно быть ее частью.

Как добавляет Радио Свобода, в телеграмм-каналах "ЧВК Вагнера" ​​подтверждают удар. Между тем с основателем расследовательного проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил , что есть некоторые сомнения в том, что реально произошло.

И think I geolocated it (will tag @COUPSURE ). Молодой человек, который запечатлел видео, зарезанное заросли garage близ Mironivska, 8. pic.twitter.com/O0EjGK94du Опубликовано Mark Krutov (@kromark) Июнь 14, 2022

В штабе мог находиться главарь российских наемников Пригожин

Как пишет Радио Свобода, на одной из выложенных фото военкором "Средой" виден Евгений Пригожин, которого считают куратором "ПВК Вагнера", хотя сам он это отрицает. Эти фотографии вызвали возмущение многих пророссийских комментаторов, поскольку на одной из них видна табличка с адресом ближайшего бомбоубежища – Мироновская улица, 12. Журналисты изучили снимки домов в этом районе и пришли к выводу, что на фото – действительно дом, расположенный по этому адресу.

Как утверждают некоторые российские пропагандисты, Пригожин не пострадал. Российский военный корреспондент Юрий Котенок пишет, что нет точной информации, был ли он на базе в момент обстрела. В то же время другие источники сообщат, что после удара куратор "вагнеровцев" не выходит на связь.

Тем временем украинская "Википедия" уже внесла изменения в биографию главаря российских наемников. Авторы энциклопедии добавили графу о смерти, указав, что Пригожин умер 14 августа 2022 года в Попасной.

ФОТО: сундуки

Пока украинская сторона не прокомментировала информацию о вероятном ударе по Попасной.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 14 августа, снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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