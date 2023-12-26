ВСУ уничтожили десантный корабль "Новочеркасск": реакция Минобороны РФ

Между тем, в России заявляют, что якобы во время отражения атаки "сбили" украинские истребители.

В Министерстве обороны РФ признали, что их крупный десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время атаки по Феодосии.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение в Феодосии сегодня ночью во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет", — цитируют пропагандистские издания оборонное ведомство страны-террористки.

Там заявили, что якобы во время противовоздушного боя средства ПВО "уничтожили" два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет.

Напомним, в ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии ВСУ уничтожили десантный корабль "Новочеркасск". Это подтвердили в воздушных силах. Все, что известно о ночном "хлопке" в Крыму — читайте по ссылке.

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