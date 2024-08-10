ВСУ успешно ударили по военному аэродрому в России: эксперт оценил, что было уничтожено

В результате успешной атаки украинских беспилотников по авиабазе армии РФ в Липецке могло быть уничтожено от 700 до тысячи авиабомб, а также крылатых ракет. Подтверждено уничтожение склада с боеприпасами.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что в Липецке расположена огромная авиабаза, которую РФ эксплуатирует давно, а также в городе базируется четвертый учебный авиацентр.

"Действия этого учебного авиацентра направлены на то, чтобы переучить и повышать квалификацию пилотов самолетов типа Су. В частности, это центр российской авиации по анализу боевого применения и усовершенствованию последствий применения этих самолетов. То есть это инновационно-инженерные центры, которых в РФ — единицы", – высказался Мусиенко.

На самом же аэродроме "Липецк" дислоцировались непосредственно российские "Сушки", являющиеся носителями управляемых авиабомб, а также истребители МиГ-29.

"Был накоплен определенный запас, чтобы самолеты, которые дислоцировались именно в Липецке, имели возможность достаточно быстро его использовать и тратить. По разным оценкам известно, что там могло быть уничтожено от 700 до 1 000 авиабомб", — рассказал эксперт.

Кроме того, там могли быть уничтожены крылатые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" — Х-59, Х-69. По словам Мусиенко, этот аэродром "достаточно серьезно эксплуатировался, значительное количество вылетов совершалось с этой авиабазы".

"Абсолютно все помещения, где могли храниться, все ангары, все уничтожено. Пока продолжается ликвидация всех последствий, поскольку там иногда еще детонируют боеприпасы до сих пор. В полной мере сказать о том, какие самолеты поражены, уничтожены или повреждены, сейчас еще преждевременно. что можно с уверенностью говорить о том, что склад с боеприпасами, с авиационными средствами поражения действительно уничтожен", — отмечает Александр Мусиенко.

Напомним, ночью 8 августа украинские Силы обороны мощно ударили по военному аэродрому в России, где базируются Су и МиГи. На аэродроме в Липецкой области были поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома.

Удар ВСУ по аэродрому в Липецке! Поражены склады с КАБами!

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