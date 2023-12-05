ВСУ взяли в плен "киндер-сюрприз" из армии Путина – обзор новостей

В России массово мобилизуют нелегалов и мигрантов, только что получивших российские паспорта! Людей тысячами отправляют на передовую и сразу бросают на штурмы. Один из таких "легионеров" на Запорожском фронте был схвачен украинскими бойцами.

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Непальцы в армии РФ

Группу "мобиков" украинским бойцам удалось захватить 4 декабря. На первый взгляд ничего удивительного, так выглядит большинство рядовых российских бойцов, но не все так просто. Один из пленных – гражданин Непала. О чем говорит мужчина – непонятно, ведь он не знает русского. Как пишет украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко, нашелся этот "турист" на Запорожском направлении, чем изумил украинских воинов.

"Я из Непала. Здесь всего 1 месяц и 20 дней. Моя виза закончилась, у меня не было денег и я поступил в российскую армию. Мне 22 года", – рассказал он.

Студент из Непала оказался в Украине

По словам гималайского "рембо", он учился в русском вузе. Когда же у него не стало денег, чтобы заплатить за обучение, ему пришлось пойти в российскую армию, где попал в 70-й мотострелковый полк. В его истории все, что касается студенчества, наверное, ложь или полуправда. Дело в том, что он не говорит по-русски и очень плохо говорит по-английски, поэтому вряд ли он мог поступить в ВУЗ, даже русский.

Продажа студенческих виз через университеты — коррупционная составляющая канала нелегальной миграции на постсоветском пространстве. То есть он, вероятно, просто обычный нелегал.

" Обманули дурака на 4 кулака"

А вот в чем можно не сомневаться, так это в том, что в армии ему обещали "золотые горы".

"За 1 месяц 20 дней мне заплатили 4 тысячи рублей. Обещали платить 195 тысяч рублей в месяц, но не заплатили", – констатировал пленник.

Но здесь есть один неприятный нюанс: легионер утверждает, что таков он далеко не один. В общей сложности на фронте до 5 тысяч его земляков, а это цельная пехотная бригада. В его подразделении непальцев 23.

Цифра более чем на тысячу является явным преувеличением, однако, Россия, похоже, нашла еще один источник для пополнения своей армии рабов.

Позже появились и другие подтверждения, что рашисты активно вербуют именно непальцев на фронт. Остальные 8 граждан Непала подписали контракт по минобороны РФ и были доставлены на базу в Ростове-на-Дону. С первой получкой эти "друзья Оушена" сбежали из части в неизвестном направлении. В настоящее время их разыскивает местная полиция.

"Белые лады" едут в Непал?

Недовольны этим и в самом Непале. Как передает Reuters, власти просят россиян не мобилизовать граждан Непала, а также вернуть тела шести погибших соотечественников, а главное – не забыть выплатить компенсации семьям бойцов. Можно представить, как по улицам Катманду разъезжает шесть новеньких белых порядков.

В РФ массово мобилизуют мигрантов

Но это лишь капля в море, потому что решисты действительно пачками отлавливают нелегалов для отправки на фронт. Большинство из них – рабочие из Средней Азии: Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Видимо, Ваньки, которые хотели идти в чужую страну, "родину защищают" заканчиваются, а москвичей с питерцами хватать до сих пор страшно. Другое же дело с нелегалами – украсть у них нечего, они и так бедны, да еще бесправны, поэтому как раз подойдут для мясного штурма.



Облавы на нелегалов организует полиция с представителями ОМОНа. В поисках будущих бойцов силовики тщательно проверяют базары, киоски фруктовые и шаурмические. Если ты нелегально работаешь в РФ, то тебя отправляют в СИЗО, где популярно объясняют: либо уходишь в российскую армию, либо сидишь в тюрьме, пока не депортируют. И большинство соглашается.

"С задержанными сразу же начинают "работать" представители миграционной службы и военкоматов, склоняясь к службе в российской армии. "Нелегалов" запугивают длительными сроками заключения или "нахождением в СИЗО без рассмотрения их дела". А во избежание наказания предлагают выход – получение российского гражданства. Но сейчас получить гражданство России можно только после подписания договора на участие в так называемом СВО", – отмечается в сообщении.

Россияне радостно сдают нелегалов

Как пишет телеграмм-канал "Вольнодумец", для этого рашистам даже не нужно долго ждать поводов — жители Московии сами охотно пишут доносы на мигрантов. Не обходится и без оттертых зашкваров. Вот так под Москвой жандармы ворвались в мечеть, где как раз проходила пятничная молитва. Людей заперли в автозаки и увезли на медкомиссию.

Подобные облавы носят массовый характер. В сети можно найти десятки видео со всей России. От Москвы до Хабаровска. В начале ноября в руки расследователей по российскому проекту "Важные истории" попал официальный документ с планами мобилизации нелегалов, мигрантов и должников. Причем это не единичная инициатива или ноу-хау отдельного региона, а самая настоящая кремлевская разнарядка.

"Можно заключить, что нужное количество одно Министерство обороны снова набрать не могут. контракта до сих пор добровольное, но можно уговорить или поставить какие-то условия, или сделать жизнь невыносимой. Поэтому дана жесткая задача исполнительной власти подключиться к этому набору и целенаправленно вести его среди ущемленных слоев. мигрантов, должников, то есть тех, кого можно каким-то образом прищурить. Подписание контракта до сих пор добровольное, но можно уговорить или поставить какие-то условия, или сделать жизнь невыносимой", – говорится в материале.

Зачем им чужая война?

Конечно, таких бойцов вряд ли можно считать мотивированными или хоть каплей профессиональными. Однако они молча идут убивать украинцев, даже не понимая, что они действительно делают.

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