Вся Европа готовится к войне: Вучич заявил о неизбежном "большом конфликте"

Президент Сербии Александр Вучич / © Associated Press

Президент Сербии Александар Вучич на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене заявил, что «все готовятся к войне» и мир движется к «большому конфликту». Он также обвинил Косово в попытках "использовать это время перед войной", чтобы убедить большинство европейских государств и стран НАТО стать на сторону Приштины.

Об этом сообщает Koha.

Прогноз «большого конфликта»

Учитель выразил мнение, что мир «будет становиться все труднее», и что, по его убеждению, «мы направляемся к большому конфликту».

Мы уже знаем, что будет война. И она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит и как все готовятся. Никто не готовится к переговорам, они просто смотрят, кто на чьей стороне будет. Они копают свои окопы и ждут начала», — заявил Вучич.

При этом он не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов о неизбежности войны. Президент Сербии добавил, что его страна «приложит максимум усилий», чтобы не участвовать в этом конфликте.

Обвинения между Сербией и Косово

Заявления Вучича прозвучали после того, как журналисты спросили его о призыве президентки Косово Вьосы Османи в Европу, чтобы та предотвратила «агрессивную и дестабилизирующую тактику» Сербии в отношении соседей.

В начале саммита ЕПС в Дании Виоса Османи заявила, что Россия представляет угрозу для Европы, а Сербия — угрозу для региона Западных Балкан, обвинив Белград в копировании действий Москвы. Она призвала Европейский Союз "не вознаграждать" Сербию.

По словам Османи, в отсутствие западного влияния на Балканах, туда всегда приходят «злокачественные силы «Треугольника зла» — а именно России, Китая и Ирана», которые имеют «злонамеренные стратегические интересы».

«Поэтому важно, чтобы расширение было продвинуто вперед, и чтобы те страны в регионе Западных Балкан, которые отвечают критериям и работают в соответствии с ценностями ЕС, рассматривались для движения вперед», — подчеркнула президент Косова.

Также на прошлой неделе во время пребывания в США Османи заявила, что Белград представляет постоянную угрозу для Приштины. Она отметила, что северный сосед Косово «любит время от времени создавать проблемы», но подчеркнула, что администрация президента США Дональда Трампа хорошо сработала, предотвратив эскалацию ситуации.

Напомним, на фоне частых появлений беспилотников над европейскими военными базами и аэропортами премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прямо заявила, что Россия ведет против Европы «гибридную войну» .