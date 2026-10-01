"Вся Россия платит огромную цену": Рютте сделал заявление о РФ в войне против Украины

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что последствия войны ощущаются не только украинцами. По его словам, Россия также платит высокую цену за решение Путина продолжать войну против Украины.

Слова Рютте передает ClashReport.

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«Страдают не только украинцы. Вся Россия платит огромную цену за войну, которую он выбрал», — сказал Рютте.

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Он заявил, что российское руководство ежемесячно отправляет на фронт десятки тысяч молодых россиян.

«Путин ежемесячно отправляет десятки тысяч молодых россиян на смерть ни за что», — отметил генеральный секретарь НАТО.

По словам Рютте, Россия не достигает поставленных на поле боя целей, а попытки запугать Запад также не дают результата.

«Он терпит неудачу на поле боя и не может нас запугать», — сказал Рютте.

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В НАТО заявили о готовности защищать территорию Североатлантического союза

Генсек НАТО также отметил, что у стран Альянса есть необходимые возможности для защиты своей территории.

«У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый сантиметр территории союзников и оставаться сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе», — заявил он.

Рютте также обвинил Кремль в попытках посеять разногласия между союзниками и заставить их прекратить поддержку Украины.

«Кремль пытается разделить нас и заставить нас отказаться от помощи Украине», — сказал он.

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В то же время, по его словам, позиция НАТО остается неизменной.

«Наше послание четкое: сохраняйте спокойствие, продолжайте делать свое дело и продолжайте поддерживать Украину», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Напомним, ранее Марк Рютте жестко ответил на ядерный ультиматум РФ относительно Калининграда

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