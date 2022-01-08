Вся территория Ливана осталась без электричества: что произошло

Вся территория Ливана осталась без электричества: что произошло

Обесточен даже Международный аэропорт Бейрута.

Ливан в субботу, 8 января, остался без электроэнергии.

Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.

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Отмечается, что из строя вышла вся электросеть страны. "Компания Electricite du Liban отключила электричество по всей территории Ливана", — говорится в сообщении.

Массовое обесточение произошло из-за конфликта вокруг электростанции в селе Арамун под Бейрутом. Местные жители пытались прорваться на ее территорию, протестуя из-за постоянных отключений света.

К слову, временно обесточен даже Международный аэропорт Бейрута.

Напомним, Португалия стала четвертой страной в Европейском Союзе, закрывшей свою последнюю угольную электростанцию. Таким образом она прекратила использование загрязняющих материалов для производства электроэнергии.

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