Вся территория Ливана осталась без электричества: что произошло

Обесточен даже Международный аэропорт Бейрута.
Ливан в субботу, 8 января, остался без электроэнергии.
Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.
Отмечается, что из строя вышла вся электросеть страны. "Компания Electricite du Liban отключила электричество по всей территории Ливана", — говорится в сообщении.
Массовое обесточение произошло из-за конфликта вокруг электростанции в селе Арамун под Бейрутом. Местные жители пытались прорваться на ее территорию, протестуя из-за постоянных отключений света.
К слову, временно обесточен даже Международный аэропорт Бейрута.
Напомним, Португалия стала четвертой страной в Европейском Союзе, закрывшей свою последнюю угольную электростанцию. Таким образом она прекратила использование загрязняющих материалов для производства электроэнергии.
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