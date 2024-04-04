Житель Белгорода рассказал о мародерстве российских военных в области. Мол, бойцы "Ахмата" уже "всю Козинку (речь идет о деревне) вынесли".

Об этом говорится в перехвате ГУР МО.

Гражданские россияне рассказали о мародерстве военных в Белгородской области

Да пошли они, на**й, там всю Козинку уже вынесли, бл**ь, ваши эти, как они? Расгвардия – х**рдия. раскрыто, подвалы, все...х**и там рассказывать ", – говорит россиянин.

По словам гражданского, "все гаражи разбиты", и этому есть фотоподтверждение. Он упрекает собеседника в том, что тот не видел все своими глазами, так что нечего рассказывать басни. Зато какой-то "Юра там был".

" Там все разбито, я все знаю, мне все сбросили. Ну да я тебя спрашиваю за гаражи, а ты говоришь, значит ты не был там у гаражей, бл**ь, у гаражей значит ты не был, гаражи разбиты все ", – подчеркнул житель Белгорода.

Разумеется, продолжил он, что дома все разбиты. Окна вылетели, жалуется русский, все настежь.

Интересно, что "хлопковый" Белгород – в пятерке самых комфортных городов России.

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