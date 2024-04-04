"Всю нашу технику раз***ли, мертвые повсюду лежат": россияне показали, что происходит после ударов ВСУ

Враг никак не поймет, что "поход" на территорию Украины всегда завершается довольно грустно.
Так, россияне показали уничтоженную технику и погибших товарищей на фронте, а точнее то, что от них осталось после ударов ВСУ. Оккупант из Чебоксар (Чувашия) решил показать "соплеменникам" дома, как их отправляют на убой.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Вот так наши умерли. Здесь всю нашу технику раз***ли, мертвые повсюду лежат. Страшно, ребят, очень страшно. Вот что от него осталось – вон бедро, вот еще, сожгли, страшно", – поделился впечатлениями от увиденного оккупант. .
Ранее украинские бойцы показали массовую ликвидацию российских пехотинцев. Задание выполнили операторы 12-й бригады Нацгвардии "Азов" вблизи села Терны Харьковской области.
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