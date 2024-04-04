"Всю нашу технику раз***ли, мертвые повсюду лежат": россияне показали, что происходит после ударов ВСУ

Враг никак не поймет, что "поход" на территорию Украины всегда завершается довольно грустно.

Так, россияне показали уничтоженную технику и погибших товарищей на фронте, а точнее то, что от них осталось после ударов ВСУ. Оккупант из Чебоксар (Чувашия) решил показать "соплеменникам" дома, как их отправляют на убой.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Россияне показали, в каком состоянии их техника и побратимы после ударов ВСУ

"Вот так наши умерли. Здесь всю нашу технику раз***ли, мертвые повсюду лежат. Страшно, ребят, очень страшно. Вот что от него осталось – вон бедро, вот еще, сожгли, страшно", – поделился впечатлениями от увиденного оккупант. .

Ранее украинские бойцы показали массовую ликвидацию российских пехотинцев. Задание выполнили операторы 12-й бригады Нацгвардии "Азов" вблизи села Терны Харьковской области.

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