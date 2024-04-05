Всю ночь была под землей: новорожденная чудом выжила после того, как мама похоронила ее заживо (фото)

Младенец, похороненный живьем почти сразу после рождения, был спасен после нескольких часов, проведенных под землей.

Об этом пишет Metro.

23-летняя женщина из Уганды закопала своего ребенка в саду посреди ночи – и его нашли только в 11 утра следующего дня.

Мама родила ребенка без всякой медицинской помощи, и крошечную девочку нашли после того, как другие члены семьи обнаружили следы крови в саду неподалеку от их дома.

Врачи скорой помощи побежали в сад, чтобы спасти младенца, все еще связанного с плацентой.

Ребенка вытащили из земли, покрытого порезами и синяками, из-за того, что он был похоронен под землей в течение ночи. Девочка была холодной на ощупь, а ее кожа стала "синей".

Ребенок выжил после того, как мама закопала его в землю / Фото: Dove Medical Press Limited

Медики немедленно очистили ребенка от земли и отделили его от плаценты, перерезав остатки пуповины, как через несколько минут услышали слабый крик и поспешили доставить его в больницу.

Там ее раны были дополнительно очищены и простерилизованы, и ее поместили в инкубатор.

Тесты показали, что чудом она не получила никаких повреждений сердца, желудка или других органов, и ее выписали из больницы всего через шесть дней.

Читайте главные новости дня:

В отчете об этом случае, опубликованном в журнале International Medical Case Reports Journal, сказано: "Этот случай не только не соответствует устоявшимся ожиданиям, но и освещает сложности перинатальной физиологической адаптации. Он освещает счастливый и исключительный результат в трудных обстоятельствах, представляя собой захватывающую загадку в научной сфере. Этот отчет проливает свет на критическую важность раннего вмешательства и своевременных спасательных мер в случаях неонатицида, подчеркивая важность повышения осведомленности и внедрения оперативных мер для защиты новорожденных в уязвимых ситуациях, а также делает коллективный вклад в наше понимание того, как вести себя в подобных печальных случаях".

Сейчас новорожденную воспитывает бабушка. Проверка развития ребенка через шесть месяцев показала, что у него "нормальный рост, положительный пищевой статус, достижение возрастных этапов развития", а также видимые шрамы от повреждений кожи".

Девочку, которой сейчас полгода, воспитывает ее бабушка / Фото: Dove Medical Press Limited

Ее мать была взята под стражу местными властями за попытку детоубийства и, как сообщается, была помещена в исправительный центр, а затем переведена в психбольницу.

Мама, уже имеющая одного ребенка в результате незапланированной беременности, во время последней беременности не посещала ни одной женской консультации.

Напомним, лыжник выжил, будучи похороненным под лавиной в течение 23 часов. Врачи считают это чудом.

Читайте также: