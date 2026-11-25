Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Белорусский лидер Александр Лукашенко неожиданно высказался об исторической принадлежности российских земель. Он подверг сомнению аргумент о том, что определенные территории всегда были российскими, и напомнил о временах монгольского владычества.

Об этом он рассказал в интервью Le Point.

Реклама

По словам Лукашенко, если обосновывать территориальные претензии тем, кому принадлежали земли в прошлом, придется пересмотреть и исторические границы самой России.

Реклама

«Сегодня утверждать, что эта земля всегда была российской… Ну она была российской в определенный период. Но если заглянуть глубже в историю, то российские земли когда-то принадлежали монголам и татарам. Вы помните?» – заявил Лукашенко.

«Тогда нам придется вернуть всю Россию Монголии. Путин это отлично понимает», — дополнил белорусский диктатор.

Как Россия использует историю для оправдания захвата украинских территорий

Напомним, Владимир Путин неоднократно обращался к истории, пытаясь обосновать территориальные претензии России к Украине. В частности, еще в 2021 году он опубликовал статью «Об историческом единстве россиян и украинцев», в которой продвигал тезис о якобы «один народе» и ставил под сомнение самостоятельность украинской государственности.

Эти аргументы Кремль использовал и для оправдания полномасштабного вторжения. В обращении 21 февраля 2022 года Путин утверждал, что современную Украину якобы создали большевики и отрицал ее традиции независимой государственности.

Реклама

Историческими претензиями Москва также пыталась оправдать оккупацию Крыма в 2014 году и незаконную аннексию четырех украинских областей в 2022 году. Российские власти называют захваченные территории своими «историческими землями», хотя их принадлежность к Украине определена международно признанными границами.

Лукашенко сделал новые заявления о войне и границах Донбасса

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Le Point заявил, что Россия, по его мнению, сможет захватить остальную часть Донбасса, если война будет продолжаться. В то же время, он признал, что дальнейшее наступление будет сопровождаться значительными человеческими потерями.

«Лукашенко также попытался оправдать роль Белоруссии в войне против Украины. Почему я должен останавливать россиян и воевать за Украину?» - заявил он, обвинив Киев во введении санкций против Минска и закрытии воздушного пространства для белорусских самолетов.

В то же время белорусский лидер возразил, что его страна находится в конфликте с Украиной и призвал не называть Минск агрессором. Он также встал на защиту Путина, утверждая, что российский президент якобы не отрицает существование украинского народа, а лишь подчеркивает общее историческое прошлое украинцев, россиян и белорусов.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров