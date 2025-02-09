Вторая авария за день: в российском порту Усть-Луга тонет танкер с мазутом

Это уже второй инцидент с судами в РФ.
В российском порту Усть-Луга, неподалеку от Санкт-Петербурга, потерпел крушение и тонет танкер. Предварительно судно перевозило 130 тысяч тонн мазута.
Об этом пишут росСМИ.
Согласно информации российских источников, в машинном отделении танкера раздалось несколько взрывов. Вскоре его начала быстро заполнять вода.
"Спасатели уже выставили боновые заграждения, истоков пока нет. Экипаж из 24 человек не пострадал", – пишут россияне.
Напомним, несколькими часами ранее иностранное сухогруз сошло на мель возле порта Невельск на Сахалине. По данным Восточного управления СК РФ на транспорте, судно перевозило уголь.
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