Вторая авианосная группа США прибыла на Ближний Восток

Первая авианосная группа Соединенных Штатов прибыла в регион 10 октября.
Ударная авианосная группа Соединенных Штатов во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток.
Об этом сообщает пресс — служба Центрального командования Вооруженных сил США в сети Х.
"Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток в рамках усиления регионального присутствия", — говорится в сообщении.
Вместе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower в регион прибыли флагманский ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Mason и USS Gravely и 3 авианосных крыла с девятью эскадрильями.
Напомним, ранее сообщалось, что авианосец Соединенных Штатов "Джеральд Р. Форд" прибыл в восточное Средиземноморье.
Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отверг призывы Иордании и Египта убедить Израиль, чтобы он прекратил операцию в секторе Газа.
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