Вторая авианосная группа США прибыла на Ближний Восток

Ударная авианосная группа Соединенных Штатов во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток.

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Об этом сообщает пресс — служба Центрального командования Вооруженных сил США в сети Х.

"Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток в рамках усиления регионального присутствия", — говорится в сообщении.

Вместе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower в регион прибыли флагманский ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Mason и USS Gravely и 3 авианосных крыла с девятью эскадрильями.

Напомним, ранее сообщалось, что авианосец Соединенных Штатов "Джеральд Р. Форд" прибыл в восточное Средиземноморье.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отверг призывы Иордании и Египта убедить Израиль, чтобы он прекратил операцию в секторе Газа.

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