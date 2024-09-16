Вторая фаза операции ВСУ в Курской области: власти объявили эвакуацию из новых районов

Районы, где проводится эвакуация, расположены в 15-километровой зоне у границы с Украиной.

В понедельник, 16 сентября, в Курской области объявили об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов.

Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

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Он отметил, что эти два района расположены в 15-километровой зоне у границы с Украиной, поэтому для "обеспечения безопасности" жителей приняли соответствующее решение.

"На основании оперативной информации региональным оперштабом с целью обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот", – написал он.

Он призвал местных жителей "с пониманием отнестись к текущей ситуации".

Карта эвакуации из Курской области. Фото из телеграмм-каналов

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Впрочем, сами ВС Украины не комментировали это.

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