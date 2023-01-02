Вторая волна мобилизации в России: в Эстонии рассказали о боевых качествах будущих новобранцев

Эстонские власти предполагают, что вторая волна мобилизации в России состоится в скором времени.

Учитывая, что скрытая мобилизация в России продолжается, вскоре там могут официально объявить вторую волну. В этом отношении высказался спикер Министерства обороны Эстонии Таави Лаасик. Он, в частности, отметил боевые качества будущих российских новобранцев.

Об этом говорилось в его комментарии ERR.

По словам спикера, боевые качества будущих мобилизованных россиян будут еще хуже, чем в первой волне.

У эстонских властей нет данных о возможном начале второй волны мобилизации в России, но предполагает, что они произойдут.

"Они могут организовать вторую волну мобилизации, но можно предполагать, что ее качество будет еще хуже первой. В то же время важно не забывать, что скрытая мобилизация в России не прекращалась. Раздавались заявления, что цель мобилизации достигнута, но соответствующая деятельность продолжалась", – сказал спикер.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов отметил, что президент РФ Владимир Путин готовит страну к масштабной войне – последнему россиянину.

Так что частичная мобилизация в России окажется полной, а мужчин не будут выпускать за границу.

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