Вторая волна взрывов в Ливане: что известно о смертоносных устройствах связи

Новые взрывы в Бейруте прогремели в то же время, когда хоронили погибших от инцидентов с пейджерами боевиков "Хезболлы".

В Ливане два дня подряд массово взрывались устройства связи. Сначала это были пейджеры, дальше рации. В результате взрывов погибли по меньшей мере 32 человека, около 3,5 тысячи получили ранения. Террористическая группировка "Хезболла", которая имеет в Ливане политическое представительство, обвиняет во всем Израиль, который до сих пор не комментирует свою причастность, несмотря на то, что об этом пишет вся пресса мира со ссылкой на анонимные источники.

О подробностях инцидентов говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Вторая волна взрывов в Бейруте произошла в то время, когда хоронили погибших от инцидентов с пейджерами боевиков "Хезболлы".

“Мы вышли посмотреть, что происходит, когда услышали, как что-то взорвалось на улице. Люди бежали в разные стороны, кто-то покрыт кровью, кровь была на асфальте, кровью была покрыта машина. Мимо нас бежал очень расстроенный юноша, мы спросили, что произошло, и он сказал, что одна из раций, которыми здесь пользовались охранники из Хезболлы, взорвалась прямо у него в руках. И дальше все охранники начали быстро снимать рации, извлекать из них батарейки. Наш оператор пытался это снимать, но его сразу оцепили разъяренные боевики и заставили это прекратить”, — описывала увиденное репортер британского Sky News Алекс Кроуфорд.

Что известно о смертоносных гаджетах

Это произошло ровно через сутки после того, как по всему Ливану прокатилась волна взрывов от пейджеров. Они похожи на те, которые изготовлены тайваньской компанией Голд Аполло, но тайваньцы категорически отрицали свою причастность, сославшись на венгерскую компанию, купившую права на бренд и изготовление пейджеров собственноручно.

Американское издание The New York Times со ссылкой на источники в разведке утверждает, что на самом деле эта венгерская компания была израильской. Мол, это израильские спецслужбы изготовили и продали врагам пейджеры. Специалист по безопасности Харел Менашри считает, что операцию планировали иначе. Что-то заставило приводить ее в действие раньше.

“На это ушло много времени, очень много людей и ресурсов. Насколько я понимаю, подобная операция должна начинать войну. И я думаю, что-то заставило ее активировать именно сейчас, а не когда планировалось. Проблема в том, что это можно сделать только раз. Больше враг на это не купится”, — заметил он.

Официальный Израиль все еще воздерживается от комментариев. Соединенные Штаты заявляют, что в операции не участвовали. В Венгрии депутат от ультраправой партии "Йоббик" Элод Новак пытается прорваться в компанию, производившую пейджеры, но ему, как и многочисленным журналистам, дверь не открывает.

“Мы настаиваем на том, чтобы немедленно собрался совет национальной безопасности. Ибо Венгрию впутали и использовали в террористическом акте, совершенном Израилем в Ливане беспрецедентным в истории способом”, — говорит он.

Венгерский премьер Орбан предпочитает не вмешиваться. Его спикер заявил: зарегистрированная в Венгрии компания — просто торговый посредник. За указанным адресом сидит один менеджер. Никакой технологии на территории Венгрии не производилось, никаких устройств на территории Венгрии никогда не было.

Между тем ведущие специалисты мира получили вторую загадку — рации, выглядящие японским происхождением.

К вечеру ливанская армия уже сама контролируемо подрывала свои рации, чтобы уберечься от инцидентов.

Что говорят в Израиле

Премьер Израиля Нетаньяху вслед за своим министром обороны в телеэфире пообещал, что все израильтяне, вынужденные еще прошлой осенью эвакуироваться из северных районов страны из-за боязни ударов от "Хезболлы", вскоре смогут вернуться домой.

После кровавого теракта в истории Израиля прошлого октября, в котором террористическая палестинская группировка ХАМАС действовала скоординированно с проиранской "Хезболлой", беженцами в собственной стране остаются около 70 тысяч человек.

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Напомним, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и получил серьезные ранения другого в результате взрыва пейджера во время серии таких инцидентов, которые произошли во вторник, 17 сентября.

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