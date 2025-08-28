ЕС готовит новый пакет санкций против России и ее союзников

Европейский Союз пытается усилить давление на Россию и рассматривает возможность введения вторичных санкций , которые сделали бы невозможным помощь третьих стран в обходе уже введенных ограничений.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации собеседников издания, ЕС может вскоре ввести 19 пакет санкций.

Новый пакет санкций ЕС

ЕС работает над 19-м пакетом санкций, который, как ожидается, будет в основном сосредоточен на похитителях украинских детей. Эта тема нашла отклик у президента США Дональда Трампа, когда он последний раз встречался с европейскими лидерами в Белом доме, чтобы обсудить войну.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС встретятся в Копенгагене на этой неделе и, как ожидается, обсудят ряд вариантов.

Ожидается, что министры обсудят использование так называемого «инструмента противодействия обходу», принятого в 2023 году, но до сих пор не введенного. Этот инструмент может запрещать экспорт, поставку или передачу определенных товаров третьим странам, которые, как считается, способствуют обходу санкций.

Министры рассматривают дальнейшие санкции, направленные против нефтегазового и финансового секторов России, а также дальнейшие ограничения на импорт и экспорт российских товаров. Эти дискуссии состоятся в неформальном формате и не будут сосредоточены на новом пакете санкций.

Позиция ЕС и США

ЕС исторически был противником введения вторичных санкций, особенно учитывая недавнюю критику со стороны администрации Трампа по поводу этой политики. Но по мере того, как ЕС готовит новый пакет санкций против России, который должен быть готов через несколько недель, похоже, он дошел до предела того, что может сделать с санкциями, направленными непосредственно против России.

Трамп ввел так называемые вторичные тарифы, чтобы наказать Индию за закупку российской нефти, которая считается формой молчаливой поддержки войны России против Украины.

«Хотя европейские союзники просили Трампа ввести дополнительные меры в отношении России, США до сих пор воздерживались от принятия более широкого законопроекта о костно-розничных санкциях», — отмечает издание.

Напомним, аналитики считают, что санкции против РФ не сработают и не остановят войну. Они объяснили, как Россия обходит финансовые ограничения.